За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский воин, наемники РФ 5 раз нарушили режим тишины, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 22 августа, наемники российско-оккупационных войск 5 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, один боец ВСУ погиб. С начала текущих суток соблюдается режим тишины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

В частности, возле Луганского оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Пески враг обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. У Южного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2. Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью.

"По состоянию на 7:00 утра 23 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - указано в сводке.

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