В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксировано 610 новых случаев заражения, 434 человека выздоровели

По состоянию на утро понедельника, 23 августа, в Украине зафиксировано 610 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 434 человека, умерли 17 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 22 августа 2021 в Украине зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 33, медработников - 3). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 425 человек; летальных случаев -17; выздоровели - 434 человека", – сообщил Минздрав.

Днем ранее, 22 августа сообщалось о 1 003 новых случая заболевания, 21 августа за сутки зафиксировано 1 732 случая заболеваний COVID-19, 20 августа сообщалось о 1 600 новых подтвержденных случаях COVID-19, 19 августа сообщалось о 1 560 новых случаев заболевания, 18 августа за сутки зафиксировано 1 447 новых случаев заболеваний COVID-19, 17 августа за сутки зафиксировано 890 новых случаев заболевания Сovid-19, 16 августа сообщалось о 417 новых случаев заболевания, 15 августа за сутки зафиксировано 695 новых случаев заболевания COVID-19, 14 августа сообщалось о 1 353 новых случаях инфицирования

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 275 171 человек, выздоровели 2 201 433 человека, летальных случаев - 53 474.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.

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