Делегация США прибыла в Украину для участия в Крымской платформе и мероприятиям ко Дню Независимости

Президентская делегация во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм прибыла в Киев, чтобы представлять Соединенные Штаты Америки на саммите Крымской платформы, а также на торжествах по случаю 30 годовщины Независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"23 августа делегация примет участие в саммите Крымской платформы, а министр Грэнхолм выступит от имени президента Байдена и Соединенных Штатов", - сообщили в посольстве.

Отмечается, что 24 августа делегация присоединится к президенту Владимиру Зеленскому и почетным гостям на военном параде к 30-й годовщине Независимости Украины на Майдане Незалежности.

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Как сообщается, министр также встретится с министром энергетики Украины Германом Галущенко, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и сторонниками чистой энергетики, чтобы обсудить усилия по взаимодействию для более безопасного и устойчивого энергетического будущего Украины.

Ранее сообщалось, президент США Джозеф Байден направил на саммит Крымской платформы и торжества по случаю 30-й годовщины Независимости Украины президентскую делегацию во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм.

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