Новости

Вице-президент Еврокомиссии Домбровскис о вступлении Украины в ЕС: "Маловероятно в ближайшие годы"

505567
Вице-президент Еврокомиссии Домбровскис о вступлении Украины в ЕС: "Маловероятно в ближайшие годы"
Перспективы вступления Украины в Европейский Союз в ближайшие 3-5 лет весьма призрачны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, ЕС поддерживает работу Украины по более тесной интеграции в ЕС.

"Что касается вступления в ЕС, это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами - открытие новых переговоров о вступлении. И уже в рамках этого процесса переговоров появляется дорожная карта", - заявил он.

Домбровскис считает, что этот вопрос надо сохранять в повестке дня, но в краткосрочной перспективе важно концентрироваться на максимальном использовании возможностей, которые дает Соглашение об ассоциации.

На вопрос о том, что в ближайшие 3-5 лет вопрос о запуске процедуры членства Украины в ЕС вряд ли будет поднят, он ответил: "Я так думаю, с учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопросы по расширению, то да, думаю, что, к сожалению, это маловероятно в ближайшие годы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Nick Antos
    Балто-Черноморский союз, а так же перезагрузка ГУАМ и более углубленное военно-политическо-экономическое сотрудничество с Турцией и Великобританией. Вот что нужно сейчас и в ближайшие 3-5 лет Украине. А все эти ЕС во главе с выпердышами Штази и гебни, только отвлечение внимания и дерганье морковкой.
    США, Великобритания, Польша, Литва, Турция - вот главные перспективы Украины.
  • Ostap Bender c683cd52
    Спасибо, что честно.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости