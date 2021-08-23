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ФСБ РФ заявила о задержании украинца в Туле "за шпионаж"

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ФСБ РФ заявила о задержании украинца в Туле "за шпионаж"
Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании в Туле гражданина Украины, якобы пытавшегося узнать секретные сведения о российском вооружении, в том числе, с помощью вербовки сотрудников оборонных предприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

ФСБ утверждает, что гражданин Украины задержан с поличным. Он якобы по заданию разведывательных служб Украины осуществлял также поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.

Имя задержанного не указывается. Возбуждено дело по статье о шпионаже. Украинцу грозит до 20 лет лишения свободы.

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Топ комментарии

  • Eispickel
    А что такого можно узнать в Туле?
    Где делают стрелковое оружие периода второй мировой...
    Ну разве что раскопать в архивах "тайну", как комсорг

    Калашников с четырьмя классами образования,
    присвоил себе изобретения военнопленного немца Шмайсера...
  • Garry Grant
    На стройке работал. А в Украине наверное в последний раз был в 90-х. Для очередной байки фсб сойдёт.)
  • стакато
    Плохо если это действительно украинский разведчик, и совершенно пох если это какой нибудь адепт теории "адиннарот".
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