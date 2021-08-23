ФСБ РФ заявила о задержании украинца в Туле "за шпионаж"
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Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании в Туле гражданина Украины, якобы пытавшегося узнать секретные сведения о российском вооружении, в том числе, с помощью вербовки сотрудников оборонных предприятий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
ФСБ утверждает, что гражданин Украины задержан с поличным. Он якобы по заданию разведывательных служб Украины осуществлял также поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.
Имя задержанного не указывается. Возбуждено дело по статье о шпионаже. Украинцу грозит до 20 лет лишения свободы.