Полиция задержала ветеранов, протестующих против Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черкасской области произошли столкновения между ветеранами и правоохранителями перед церемонией поднятия Государственного флага при участии президента Владимира Зеленского.

Сегодня, 23 августа, в День Государственного Флага Украины в селе Марьяновка Черкасской области Владимир Зеленский должен был открывать арт-объект "Сердце Украины" и поднимать государственный флаг.

Как передает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале "Нацкорпуса" сообщается, что ветераны и патриоты Черкащины, которые также прибыли на мероприятие, сначала были заблокированы посреди трассы рубежом из полицейских.

Позже, как отмечается, полиция взяла их в кольцо и начала толкотню - разбили технику и залили ветеранов слезоточивым газом.

"Ветераны, которые пришли на мероприятие, хотели задать Зеленскому несколько вопросов, в частности относительно политики капитуляции и безнаказанности пророссийских сил. В то же время все силы правоохранителей были брошены на то, чтобы не допустить ветеранов к месту встречи с президентом.

Полиция с применением силы и слезоточивого газа оттеснила ветеранов. В результате столкновений задержаны 6 человек", - говорится в сообщении.

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