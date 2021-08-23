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Полиция задержала ветеранов, протестующих против Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Черкасской области произошли столкновения между ветеранами и правоохранителями перед церемонией поднятия Государственного флага при участии президента Владимира Зеленского.

Сегодня, 23 августа, в День Государственного Флага Украины в селе Марьяновка Черкасской области Владимир Зеленский должен был открывать арт-объект "Сердце Украины" и поднимать государственный флаг.

Как передает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале "Нацкорпуса" сообщается, что ветераны и патриоты Черкащины, которые также прибыли на мероприятие, сначала были заблокированы посреди трассы рубежом из полицейских.

Позже, как отмечается, полиция взяла их в кольцо и начала толкотню - разбили технику и залили ветеранов слезоточивым газом.

"Ветераны, которые пришли на мероприятие, хотели задать Зеленскому несколько вопросов, в частности относительно политики капитуляции и безнаказанности пророссийских сил. В то же время все силы правоохранителей были брошены на то, чтобы не допустить ветеранов к месту встречи с президентом.

Полиция с применением силы и слезоточивого газа оттеснила ветеранов. В результате столкновений задержаны 6 человек", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Диды Выпивали
    Столкновения ветеранов с полицией произошли перед тем, как Зеленский поднимал флаг на Черкасщине: задержаны 6 человек - Цензор.НЕТ 7270
  • Павло ШОвте
    Сутички ветеранів з поліцією сталися перед тим, як Зеленський піднімав прапор на Черкащині - Цензор.НЕТ 3270
  • nazar vitrenko
    В зону ООС цих виродків в червоних картузах треба направити - там най проявляють свою пихатість .
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