Вчера от вражеской пули на Донбассе погиб воин 28-й ОМБр Юрий Михайлов. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.
"28-я бригада в скорби ... С грустью сообщаем, что вчера, 22 августа, при несении службы в 15.15 на взводном опорном пункте от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов. Невосполнимая потеря для страны, для армии, для семьи, друзей и побратимов. По словам побратимов по службе, Юрий достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее", - следует из сообщения.
Командование и личный состав 28-й ОМБр выражают глубокое чувство скорби семье бойца, который отдал свою жизнь, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Не забудем, не простим! Вечная память и слава погибшим Героям!", - подчеркивают в бригаде.