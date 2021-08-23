Учредительный саммит "Крымской платформы". ВИДЕО
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Сегодня, 23 августа, в Киеве стартует инаугурационный саммит "Крымской платформы".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В настоящее время на торжественное мероприятие прибывают члены иностранных делегаций. Здесь уже находится президент Владимир Зеленский, глава МИД Дмитрий Кулеба, представители ОПУ, спикер ВР Дмитрий Разумков.
Согласно анонсу, опубликованному на сайте Офиса Президента, в 11.25 запланирована церемония фотографирования участников саммита. В 11.30 начнется открытие саммита.