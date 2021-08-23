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Учредительный саммит "Крымской платформы". ВИДЕО

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Сегодня, 23 августа, в Киеве стартует инаугурационный саммит "Крымской платформы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В настоящее время на торжественное мероприятие прибывают члены иностранных делегаций. Здесь уже находится президент Владимир Зеленский, глава МИД Дмитрий Кулеба, представители ОПУ, спикер ВР Дмитрий Разумков.

Согласно анонсу, опубликованному на сайте Офиса Президента, в 11.25 запланирована церемония фотографирования участников саммита. В 11.30 начнется открытие саммита.

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Топ комментарии

  • Кот Бегемот b96e8d54
    Репоед лапотый, ты, долбодятел козломордый возьми методичку и почитай, когда вы, репоеды лаптекопытные, захватили Крым, а когда Порошенка выбрали президентом. Учи матчасть, быдло.
  • Павло ШОвте
    Прибуття іноземних делегацій на саміт "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 4236
  • Украина побеждает и победит
    Брешеш, собака.
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