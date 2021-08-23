Вице-президент Еврокомиссии Домбровскис о "Северном потоке-2": Будем следить, чтобы он не привел к проблемам для Украины

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в Европе будут следить за тем, чтобы газопровод "Северный поток-2" не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Домбровскис заявил в интервью РБК-Украина.

"Мы будем следить за декларацией США и Германии и как будет обеспечиваться то, чтобы "Северный поток-2" не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера. За этими вопросами мы будем продолжать следить", - заявил Домбровскис.

Он также оценил возможность применения к газопроводу Третьего энергопакета ЕС.

"Это было предложением со стороны Еврокомиссии, что все газопроводы, которые входят на территорию ЕС или выходят из нее, должны соответствовать условиям Третьего энергопакета. В том числе условиям для недискриминационного доступа к инфраструктуре", - заявил Домбровскис.

В то же время он отметил, что Еврокомиссия не считает "Северный поток-2" проектом общего европейского интереса.

"Северный поток-2" - российский газопровод, построенный в обход Украины. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром".

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