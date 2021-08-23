Самостоятельно Украина никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне, - Зеленский

Украина сделает все для того, чтобы вернуть Крым.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на торжественном открытии саммита "Крымской платформы", информирует Цензор.НЕТ.

"Без обеспечения надлежащей системы безопасности на Черном море нам вряд ли удастся вернуть Крым. Также оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей системы международной безопасности, принципов территориальной целостности. Без восстановления доверия к ним ни одна страна не может быть уверена, что не станет следующей жертвой оккупации части территории", - отметил Зеленский.

"Украина и я лично будем делать все для того, чтобы вернуть Крым. Чтобы Крым стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все юридические и дипломатические средства", - добавил глава государства.

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"Наедине наша Украина никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне и поддержка на новом уровне вопроса деоккупации украинского полуострова", - добавил президент.

"Сегодня необходимы дальнейшие действенные шаги для освобождения Крыма, наши общие усилия смогли бы избавиться от вооруженной агрессии и остановить агрессию на временно оккупированных территориях, и это не только Крым – это и временно оккупированные территории украинского Донбасса", - заявил Зеленский.