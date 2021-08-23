Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Самостоятельно Украина никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне, - Зеленский

5 57846
Самостоятельно Украина никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне, - Зеленский
Украина сделает все для того, чтобы вернуть Крым.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на торжественном открытии саммита "Крымской платформы", информирует Цензор.НЕТ.

 "Без обеспечения надлежащей системы безопасности на Черном море нам вряд ли удастся вернуть Крым. Также оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей системы международной безопасности, принципов территориальной целостности. Без восстановления доверия к ним ни одна страна не может быть уверена, что не станет следующей жертвой оккупации части территории", - отметил Зеленский.

"Украина и я лично будем делать все для того, чтобы вернуть Крым. Чтобы Крым стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все юридические и дипломатические средства", - добавил глава государства. 

Читайте также: Сегодня Крым - пороховая бочка. Москва в 3 раза увеличила там свое военное присутствие, - Зеленский

"Наедине наша Украина никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне и поддержка на новом уровне вопроса деоккупации украинского полуострова", - добавил президент. 

"Сегодня необходимы дальнейшие действенные шаги для освобождения Крыма, наши общие усилия смогли бы избавиться от вооруженной агрессии и остановить агрессию на временно оккупированных территориях, и это не только Крым – это и временно оккупированные территории украинского Донбасса", - заявил Зеленский. 

Топ комментарии

  • Володимир Логойда
    Зачем унижать 40+ миллионную нацию фразой "самостоятельно Украина НИКОГДА не сможет вернуть Крым" ?

    Я уже даже не говорю, что есть классическая пословица "никогда не говори "никогда"".
    Но и в принципе - это изначально на подкорку забивается, что россияне - непобедимы, т.е. пораженчество. А ведь это не так, далеко не так . . . Никто не говорит, что будет просто. Но утверждать, что это "невозможно" (победить русских) - в корне неверно и пагубно для морального духа нации.
  • Павло ШОвте
    Самостоятельно Украина никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне, - Зеленский - Цензор.НЕТ 218
  • Ostap Bender c683cd52
    Публичное признание в своей импотенции. Зато об этом мудро умолчал на стадионе - это был его секретный план по освобождению, который знал только он.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости