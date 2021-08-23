Полиция о столкновениях на Черкасщине: неизвестные пытались сорвать мероприятие с участием президента
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Черкасской области.
"Сегодня, 23 августа, в Черкасской области во время мероприятий с участием президента Украины, посвященных поднятию Государственного флага, группа неизвестных лиц пыталась сорвать мероприятие путем несанкционированной установки звукоусилительной аппаратуры в месте проведения мероприятия. При этом мужчины не выполняли законных требований полицейских и нарушали общественный порядок.
Правоохранители отреагировали на ситуацию и не допустили правонарушений. Шесть человек, которые грубо нарушали общественный порядок, совершали хулиганские действия и не выполняли требований полицейских доставили в местный участок полиции. Устанавливаются данные правонарушителей и предоставляется правовая квалификация их действиям", - сказано в сообщении.