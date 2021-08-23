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Полиция о столкновениях на Черкасщине: неизвестные пытались сорвать мероприятие с участием президента

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Полиция о столкновениях на Черкасщине: неизвестные пытались сорвать мероприятие с участием президента
В Черкасской области группа неизвестных пыталась сорвать торжественные мероприятия с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Черкасской области.

"Сегодня, 23 августа, в Черкасской области во время мероприятий с участием президента Украины, посвященных поднятию Государственного флага, группа неизвестных лиц пыталась сорвать мероприятие путем несанкционированной установки звукоусилительной аппаратуры в месте проведения мероприятия. При этом мужчины не выполняли законных требований полицейских и нарушали общественный порядок.

Правоохранители отреагировали на ситуацию и не допустили правонарушений. Шесть человек, которые грубо нарушали общественный порядок, совершали хулиганские действия и не выполняли требований полицейских доставили в местный участок полиции. Устанавливаются данные правонарушителей и предоставляется правовая квалификация их действиям", - сказано в сообщении.

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Топ комментарии

  • Віктор Степаненко
    Группа неизвесеных мешала зеленой навозной мухе зе-зе гадить .
  • Кот Бегемот b96e8d54
    Скажи своему куратору на Лахта 2, что он дебил и подставил тебя. День независимости завтра.
  • Юрій Горлінський
    Неивестные это недопризедент со своим шоблом и тупой охраной и еще тупыми ментами
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