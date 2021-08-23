Саммит первых леди и джентльменов проходит в Софии Киевской. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевский саммит первых леди и джентльменов под названием "Мягкая сила в новой реальности" начал работу на территории национального заповедника "София Киевская". Мероприятие организовано по инициативе супруги Президента Украины Елены Зеленской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Участие в саммите подтвердили десять первых леди, в числе которых супруги глав Латвии, Литвы, Сербии, Ливана, Израиля, Германии, Хорватии, Коста-Рики, Бразилии и Европейского Совета.

Саммит будет проходить в гибридном формате: часть участников из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, не смогли приехать в Киев и присоединятся в онлайн-режиме.



























Ранее Елена Зеленская заявляла, что Киевский саммит первых леди и джентльменов - это аполитическое событие и чисто гуманитарный форум, по его результатам планируется к подписанию всеобщая декларация по взаимодействию в сфере здравоохранения, образования и вопросам равных возможностей в условиях новых реалий в мире.

"В конце саммита мы намерены подписать всеобщую декларацию об объединении усилий в сфере гуманитарной политики. Это будет открытая декларация, её физически подпишут те, кто будет присутствовать на саммите, а затем она будет открыта для всех, кто хочет присоединиться", - объясняла супруга украинского президента.

Елена Зеленская также уверяла, что на организацию и проведение этого саммита "не было использовано ни единой гривни из государственного бюджета", всё обеспечили партнеры.

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