Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Рано или поздно Крым вернется в Украину, - президент Латвии Левитс

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Рано или поздно Крым вернется в Украину, - президент Латвии Левитс
Президент Латвии Эгилс Левитс предлагает парламентам других стран создать группы поддержки "Крымской платформы".

По его словам, инициатива Украины "действительно обеспечивает объединение всех стран, которые отстаивают верховенство международного права и готовы держать этот вопрос во главе приоритетов", информирует Цензор.НЕТ.

"Латвия поддерживает это, она была среди первых стран, которые заявили об участии в этой платформе. И сейчас в нашем парламенте создана группа в составе парламентариев, которые поддерживают "Крымскую платформу". И мы предлагаем другим парламентам подумать о целесообразности создания таких же групп", - подчеркнул президент Латвии.

 "Также, считаем, что было бы целесообразно подумать о создании групп поддержки "Крымской платформы" в межпарламентских международных ассоциациях. Это содействовало бы достижению целей платформы, поддержанию релевантности вопроса Крыма в международном порядке", - добавил он.

Он также добавил, что Латвия всегда будет поддерживать Украину, ее территориальную целостность и суверенитет.

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"Мы хотим заверить вас, что рано или поздно Крым вернется в Украину", - резюмировал он.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Ось, так, сама повернеться? Після пустопорожнього базікання ні про що? Без рішень і механізмів їх виконання? Та сміються з цієї платформи кацапи. Можливо, я помиляюся, але у даному випадку у мене повний скептицизм.
  • 5 копійок
    Кацапів від цього ковбасить ніпадєцкі.
  • Дорогой Я
    А было бы интересно посмотреть, какого цвета у аксенова мозг, и у таких же мерзавцев его пошиба.
    СБУ, СВР, я плачу налоги, все 30 лет...
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