Галущенко обсудил с министрами энергетики ФРГ и США гарантии для Украины по газовому транзиту
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в рамках учредительного саммита "Крымской платформы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы обсудили угрозы, которые мы видим в реализации проекта "Северный поток-2". Мы обсудили те вопросы, которые касаются реформирования энергетического сектора Украины с точки зрения декарбонизации и тех новейших технологий, которые мы планируем реализовывать".
По его словам, обсуждая риски, которые несет в себе проект "Северный поток-2", украинская сторона исходила из той позиции, которая уже задекларирована и озвучена президентом Украины: нельзя позволить использовать Российской Федерации газ как оружие.
"Мы достаточно подробно обсудили важность обеспечения безопасности поставок газа, возможность обеспечения транзита и те шаги, которые обеспечат гарантии для Украины в сохранении транзитного потенциала", - подчеркнул Галущенко.
Он также отметил, что стороны обсудили применение третьего энергетического пакета, вопрос устранения монополии "Газпрома" на рынке и ряд шагов, которые можно действительно сделать с точки зрения реальных гарантий для Украины относительно сохранения транзита.