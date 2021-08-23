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Галущенко обсудил с министрами энергетики ФРГ и США гарантии для Украины по газовому транзиту

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Галущенко обсудил с министрами энергетики ФРГ и США гарантии для Украины по газовому транзиту
В Киеве во время встречи министров энергетики Украины, Германии и США стороны обсудили угрозы в реализации проекта "Северный поток-2" и реальные гарантии для Украины относительно сохранения транзита газа после 2024 года.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в рамках учредительного саммита "Крымской платформы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обсудили угрозы, которые мы видим в реализации проекта "Северный поток-2". Мы обсудили те вопросы, которые касаются реформирования энергетического сектора Украины с точки зрения декарбонизации и тех новейших технологий, которые мы планируем реализовывать".

По его словам, обсуждая риски, которые несет в себе проект "Северный поток-2", украинская сторона исходила из той позиции, которая уже задекларирована и озвучена президентом Украины: нельзя позволить использовать Российской Федерации газ как оружие.

"Мы достаточно подробно обсудили важность обеспечения безопасности поставок газа, возможность обеспечения транзита и те шаги, которые обеспечат гарантии для Украины в сохранении транзитного потенциала", - подчеркнул Галущенко.

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Он также отметил, что стороны обсудили применение третьего энергетического пакета, вопрос устранения монополии "Газпрома" на рынке и ряд шагов, которые можно действительно сделать с точки зрения реальных гарантий для Украины относительно сохранения транзита.

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Топ комментарии

  • юрий П cf937564
    это как,США и Германия,в случае если рашка перекроет нам транзит,будут поставлять нам газ? в чём гарантии,вашу западную маму?
  • Николай Гайдук d6aa28d5
    Гарантии. как и Будапештский меморандум. На гарантии надейся . а сам не плошай.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Основная угроза не экономическая. Основная угроза, что покуда единственный транзитный путь поставок газа через Украину хотя бы как-то прикрывает ее от полномасштабной кацапской агрессии. Когда появится альтернатива этого прикрытия уже не будет. А озабоченности европейских импотентов х@луша уже давно не боится.
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