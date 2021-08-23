Мы должны помешать России насильственно интегрировать Крым в свои границы, - глава Евросовета Мишель

Евросоюз будет продолжать политику непризнания незаконной аннексии Крыма РФ.

Об этом заявил сегодня в ходе учредительного саммита "Крымской платформы" глава Евросовета Шарль Мишель, информирует Цензор.НЕТ.

"Я здесь присутствую для того, чтобы подтвердить неизменную позицию Евросоюза: мы не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Мы будем продолжать политику непризнания. Такие незаконные действия будут нести угрозу доверию и миру", - заявил он.

"Наша цель - сделать так, чтобы незаконная аннексия никогда не стала легитимизированной", - добавил Мишель.

"ЕС также внедряет меры, которые бы помогали Украине преодолевать последствия аннексии", - отметил он.

По его словам, с 2014 года ЕС предоставил Украине свыше 16 млрд евро.

Он также отметил, что позиция относительно Крыма должна оставаться на высоком уровне на международной повестке дня.

"Нужно сохранять мировой порядок...Милитаризация региона беспокоит. Это нужно вернуть назад, мы должны помешать России насильственно интегрировать полуостров в свои границы", - заявил Мишель.

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