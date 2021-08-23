Еще один украинский самолет вылетел из Кабула, на борту свыше 100 человек, - Кулеба
420274
Из аэропорта Кабула вылетел самолет, на борту которого находится более 100 граждан, заявивших о желании эвакуироваться из Афганистана.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время саммита Крымской платформы, информирует Цензор.НЕТ.
"Пока мы обсуждаем вопрос Крыма, еще один украинский самолет отправился из Кабула. На его борту - более 100 граждан", - отметил он.
" Украина - вместе с теми афганцами, которые сегодня сталкиваются с угрозой", - добавил Кулеба.