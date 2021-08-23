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Еще один украинский самолет вылетел из Кабула, на борту свыше 100 человек, - Кулеба

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Еще один украинский самолет вылетел из Кабула, на борту свыше 100 человек, - Кулеба
Из аэропорта Кабула вылетел самолет, на борту которого находится более 100 граждан, заявивших о желании эвакуироваться из Афганистана.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время саммита Крымской платформы, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока мы обсуждаем вопрос Крыма, еще один украинский самолет отправился из Кабула. На его борту - более 100 граждан", - отметил он.

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" Украина - вместе с теми афганцами, которые сегодня сталкиваются с угрозой", - добавил Кулеба.

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Топ комментарии

  • буков
    100 громадян яких країн?
  • NavigatorUR
    ..а воно вже в українському Іл-76 хотіло везти 500 людей....))) Воно ж навіть не розуміє... що літак іде до Києва без посадки ... І слава Богу Туркменія дозволила проліт через свій повітряний простір цього літака , що значно скоротило час льоту до України. Нашому Іл-76 туркмени не дозволили використати ВП і літак сідав у Пакистані на заправку. Воно не розуміє...що повна завантаженність потребує додаткову посадку для дозаправки. Як на мене... Панас дитинка... з фантастичними мріями..))))
  • Гыг с Вами
    да ладно вам,свмолет улетел имея окно возможности это сделать..он не один стоит в очереди на вылет,и рушить все планы эвакуации никто не позволит.для ее обеспечения работают наземные силы,пво,вертолеты прикрытия на каждый взлет.поэтому загружают всех,кто готов на данный момент эвакуироваться.
    а сидеть и ждать,когда все украинцы со всех концов афгана соберутся на борт нет реальной возможности
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