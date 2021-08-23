Песков о "Крымской платформе": Недружественное, антироссийское мероприятие

В России резко отреагировали на проведение саммита "Крымская платформа" в Киеве. По мнению российской стороны, он является недружественным по отношению к РФ.

Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении "российского региона", в отношении Крыма. В этом плане отношение абсолютно однозначное - относимся как к антироссийскому мероприятию", - сказал пресс-секретарь Путина.

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