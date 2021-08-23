Убытки от оккупации Крыма оценивают в свыше $100 миллиардов, - Шмыгаль

Милитаризация Россией Крыма и выкачивание природных ресурсов поставили временно оккупированный полуостров на грань экологической катастрофы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на учредительном саммите "Крымской платформы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Еще одна глобальная проблема вследствие политики милитаризации и выкачивания ресурсов - временно оккупированный Крым находится на грани экологической катастрофы. Вопрос экологии - это вопрос безопасной жизни украинцев на полуострове и в целом экологических проблем для всего Черноморского региона", - отметил он.

Глава правительства подчеркнул, что дом миллионов украинцев превращается фактически в военную базу и режимный оккупационный объект.

По его словам, это еще раз свидетельствует о глобальности проблемы и угрозе не только для Украины, но и для наших европейских соседей.

"Оккупация Крыма - это не сугубо внутриполитическая проблема Украины, это проблема мирового масштаба, которая фактически разрушает систему международной безопасности", - подчеркнул Шмыгаль.

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"Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общие потенциальные убытки сегодня оцениваются экспертами - более 100 млрд долларов. Это - потерянные природные ресурсы, это потерянные активы государства, это - потерянная промышленность, а главное - это негативные последствия для людей, страдающих от политики страны-агрессора", - сказал глава правительства.

В этом контексте он подчеркнул, что именно поэтому одна из приоритетных задач сегодня - это заставить Российскую Федерацию по решению международных судов начать платить за свои действия.

"Уже есть не один положительный пример, когда украинские государственные и частные структуры выигрывают соответствующие судебные процессы", - добавил Шмыгаль.