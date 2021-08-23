Германия не позволит превратить Крым в слепое пятно на карте, - министр экономики и энергетики ФРГ Альтмайер

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что Германия не позволит превратить Крым в слепое пятно на карте.

Об этом он заявил сегодня на учредительном саммите "Крымской платформы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Германия не признала и не будет признавать незаконную аннексию Крыма Россией. Германия исходит из территориальной целостности, суверенитета. Мы понимаем, что аннексия создала большую проблему в регионе, именно потому ЕС ввел санкции и пролонгировал их многократно. Именно продолжение этих действий и является обоснованием для продолжения санкций", - сказал Альтмайер.

Он подчеркнул, что аннексия Крыма является надругательством над верховенством права.

"Мы видим, какие угрозы это несет, в частности, крымским татарам и другим жителям. Мы не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте. Мы абсолютно вместе с Украиной, вместе с ней, и мы вместе осуждаем эту аннексию, и мы призываем к новым переговорам, к возобновлению государственных границ", - добавил Альтмайер.

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Министр выразил надежду на продолжение усилий по сотрудничеству с Украиной в рамках декарбонизации, борьбы с изменениями климата, энергоэффективности, обеспечения надежных энергопоставок.

"Хотим заявить, что транзит газа через Украину будет продолжаться и после 2024 года", - добавил Альтмайер.