Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Впервые на международном уровне Россия признана государством-оккупантом, - Зеленский

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Впервые на международном уровне Россия признана государством-оккупантом, - Зеленский
РФ должна прекратить нарушение прав человека на оккупированном ею Крымском полуострове и допустить туда международные гуманитарные и правозащитные организации.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский по окончании учредительного саммита Крымской платформы в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Впервые на международном уровне Россия признана государством-оккупантом. И в соответствии с нормами международного гуманитарного права она должна немедленно прекратить нарушение прав человека на временно оккупированном полуострове Крым и обеспечить уже сейчас беспрепятственный доступ к Крыму для международных гуманитарных и правозащитных организаций", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    От довбень... проспав 5 років війни.. Ніфіга не знає.
    Ти сам то почнеш називати рашку окупантом ?
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    В ООН давно приняты резолюции, в которых РФ названа агрессором. Полномочные представители четырёх десятков государств - это "кучка не пойми кого без юридической силы"?!
    Скоро "санитары сайта" за Вами придут.
  • Иван Иван 31509c93
    ему нельзя. папика запретят.
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