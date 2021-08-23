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Корниенко о смене главы КГГА: Это прерогатива Офиса Президента, ждем от них предложений

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Корниенко о смене главы КГГА: Это прерогатива Офиса Президента, ждем от них предложений
Вопрос смены главы КГГА - прерогатива Офиса президента.

Об этом в интервью журналистам перед началом внеочередного заседания ВР сказал первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что это сейчас прерогатива Офиса Президента. Мы будем ожидать от них определенных предложений. Что касается конкретных кандидатур, я могу назвать 50 человек только из нашей фракции, которые могут возглавить КГГА и абсолютно профессионально управлять городом. У нас есть бывшие мэры и специалисты по местному самоуправлению… то есть, у нас есть точно те, кто могут управлять большими объектами регионального плана", - отметил он.

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Топ комментарии

  • faust7808
    Ребят , а вы не очешуели??? Какая нах прерогатива ? Кривого бивня-рога? Кто за это из киевлян голос отдал? Вы блд доиграетесь
  • mrSmith
    Кличку от этого ни холодно ни жарко.
    Но эффект от этой "перестановки" несомненный: будет в очередной раз подтвержден тезис о том, что зеленский туп, недальновиден, мелочен и мстителен.
  • Віктор Птаха
    А що це за орган такий - офіс президента ?
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