Зеленский соврал, что сегодня РФ впервые признали страной-агрессором. Это зафиксировано в резолюции Генассамблеи ООН от 2016 года, - Елисеев

Тезис о том, что Россия - страна-оккупант, был впервые зафиксирован в резолюции ГА ООН.

Об этом сообщил в своем Твиттере дипломат, чрезвычайный уполномоченный посол Украины Константин Елисеев, информирует Цензор.НЕТ.

"Заявление Зеленского о том, что в декларации "Крымской платформы" Россию впервые на международном уровне признали государством-оккупантом - откровенная ЛОЖЬ! Это было четко зафиксировано в резолюции ГА ООН, принятой 19 декабря 2016 года на 71-й сессии Генассамблеи", - отметил дипломат.

Как сообщалось, в заключительном слове на саммите "Крымской платформы" президент Владимир Зеленский заявил, что впервые на международном уровне Россия признана государством-оккупантом.

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