Гетманцев об отставках в Кабмине: Эти разговоры - манипуляция. Говорить о конкретных фамилиях преждевременно

Разговоры о возможных отставках в Кабмине в настоящее время являются манипуляцией.

Об этом сегодня в интервью журналистам перед началом внеочередного заседания ВР сказал депутат от "СН", руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Все эти разговоры являются несколько манипулятивными, пока мы не видим конкретных предложений от премьер-министра. Когда мы увидим эти предложения, будем о чем-то говорить. Вот у нас весь август прошел в разговорах, а кого заменят, а этот список правильный, а этот - нет, а какие вопросы - к какому министру. Все это манипуляции и просто занятие эфира определенными разговорами", - сказал Гетманцев.

"Если нет содержания, которым можно занять эфир, то возникают такие разговоры. Президент не исключает того, что будут изменения, я этого не исключаю. Но говорить о конкретных фамилиях я считаю преждевременным", - добавил он.

По его словам, вопросы есть ко всем министрам, поскольку "в той или иной мере есть ошибки", но кадровый вопрос должен быть "последним в этой череде сотрудничества с Кабинетом министров".

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