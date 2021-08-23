Разумков открыл внеочередную сессию Рады

Спикер Дмитрий Разумков открыл внеочередную сессию Верховной Рады.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

В сессионном зале присутствуют не только народные депутаты и представители власти, но и иностранные гости, в частности председатель Сената Чехии Милош Выстрчил и президент Национального совета Швейцарии Андреас Эби.

Выступая перед присутствующими, Разумков напомнил, что парламент сегодня собрался, чтобы принять проект постановления относительно обращения к международным организациям по сотрудничеству в рамках "Крымской платформы". Он напомнил, что семь лет назад часть Украины была оккупирована, поэтому сегодня продолжается борьба за то, чтобы вернуть территории и людей.

"Но бороться одному всегда тяжело. Поэтому мы должны это делать вместе, как мы умеем в этом зале, когда есть желание, а также вместе с нашим партнерами", - подчеркнул председатель Верховной Рады.

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