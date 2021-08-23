НАТО полностью на стороне Украины и никогда не признает незаконной аннексии Крыма. Действия РФ - угроза мировому порядку, - замгенсека Альянса Джоанэ

НАТО никогда не признает незаконной аннексии Крыма и призывает Россию вернуть Украине контроль над полуостровом.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ на инаугурационном саммите Крымской платформы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинцы выбрали путь свободы, демократии и евроатлантической интеграции, и НАТО полностью на стороне Украины. НАТО осуждает и никогда не признает незаконной аннексии Крыма Россией. Крым является территорией Украины, и мы призываем Россию вернуть Украине контроль над полуостровом", - сказал Джоанэ.

Он отметил, что ситуация с безопасностью в Крыму и на Востоке Украины, а также в Черноморско-Азовском регионе влияет на "нас всех".

"Действия России в Крыму привели к неописуемым страданиям украинского народа, они подрывают международное право и действительно являются угрозой для мирового порядка, основанного на правилах и принципах. Это не только вопрос Украины, это - вопрос для нас всех в свободном демократическом мире", - подчеркнул заместитель генсека НАТО.

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Джоанэ напомнил, что на июньском саммите лидеры стран-членов НАТО подтвердили неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО.