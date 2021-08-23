НАТО полностью на стороне Украины и никогда не признает незаконной аннексии Крыма. Действия РФ - угроза мировому порядку, - замгенсека Альянса Джоанэ
Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ на инаугурационном саммите Крымской платформы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украинцы выбрали путь свободы, демократии и евроатлантической интеграции, и НАТО полностью на стороне Украины. НАТО осуждает и никогда не признает незаконной аннексии Крыма Россией. Крым является территорией Украины, и мы призываем Россию вернуть Украине контроль над полуостровом", - сказал Джоанэ.
Он отметил, что ситуация с безопасностью в Крыму и на Востоке Украины, а также в Черноморско-Азовском регионе влияет на "нас всех".
"Действия России в Крыму привели к неописуемым страданиям украинского народа, они подрывают международное право и действительно являются угрозой для мирового порядка, основанного на правилах и принципах. Это не только вопрос Украины, это - вопрос для нас всех в свободном демократическом мире", - подчеркнул заместитель генсека НАТО.
Джоанэ напомнил, что на июньском саммите лидеры стран-членов НАТО подтвердили неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО.