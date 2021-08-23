Если не запретить экспорт лома, Украина может потерять металлургическую отрасль, - эксперт

Украина должна как можно быстрее запретить экспорт металлолома, чтобы не потерять металлургическую отрасль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Центра политического анализа Владимира Головко.

Эксперт отметил, что резкий рост экспорта металлолома, которого за 7 месяцев текущего года вывезено 334,6 тыс. тонн, что в 20 раз превышает прошлогодний объем за этот же период, уже привел к тому, что ряд металлургических предприятий испытывают дефицит сырья.

"С каждым месяцем поставки только увеличиваются. Так, уже в апреле объемы вывоза составляли 38 тыс. тонн, а в мае они увеличились уже до 60 тыс. тонн, а по итогам июня - до рекордных 85 тыс. тонн. Это уже серьезный показатель, это месячное потребление одного крупного комбината. Однако в июле экспорт вновь обновил исторический максимум - 103,6 тыс. тонн. Грубо говоря, ломотрейдеры в июле оставили без сырья два металлургических комбината", - пояснил Головко.

По его мнению, в случае продолжения этой тенденции, вскоре меткомбинаты вообще вынуждены будут останавливаться из-за отсутствия необходимого для их работы сырья, каковым является лом.

"Ситуация с обеспечением ломом украинских меткомбинатов во второй половине лета существенно ухудшилась. На ряде заводов запасы на складах не превышают технологический минимум, а на некоторых они просто пустые", - отметил Головко.

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Он напомнил, что львиная доля украинского металлолома скупается Турцией, в которой металлурги поддерживаются государством, в то время как украинские такой поддержки не имеют и не способны конкурировать с ними в закупках металлолома. Поэтому, по мнению эксперта, украинская власть должна немедленно запретить экспорт этого стратегически важного для отечественной промышленности сырья и защитить собственного производителя.

"Многие страны не гнушаются вводить временные запреты по соображениям национальной безопасности. Россия повысила пошлину на экспорт лома с 45 до 70 евро/тонна. Запрещают экспорт металлолома Аргентина, ОАЭ, Армения, ЮАР. В ЕС лоббируют запрет на экспорт лома в связи с необходимостью выполнять нормы Green Deal", - рассказал Головко.

Он подчеркнул: Украина не должна быть последней в списке стран, иначе она может потерять целую металлургическую отрасль.

"Киеву нужно уже сейчас рассматривать возможность, по крайней мере временно, запретить экспорт лома. Это будет грамотной экономической политикой государства, задача которой не "кормить" турецких металлургов, а развивать свою промышленность", - подытожил Головко.

Ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что необходимо немедленно вводить запрет на экспорт металлолома, чтобы не допустить остановки металлургических предприятий, которые уже испытывают его дефицит.

В свою очередь Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к его резкому экспорту и отечественные предприятия ощущают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.