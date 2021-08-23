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МИД известно о 50 украинцах, находящихся в Афганистане. Мы никого не бросим на произвол судьбы, - Кулеба

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МИД известно о 50 украинцах, находящихся в Афганистане. Мы никого не бросим на произвол судьбы, - Кулеба
В настоящее время в Афганистане осталось около 50 граждан Украины, о которых известно в МИД.

Об этом на брифинге в кулуарах саммита Крымской платформы заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, количество находящихся в стране украинцев, которым нужна помощь с эвакуацией, постоянно меняется: некоторым людям удается вылететь из Афганистана на самолетах других государств, вместе с тем, поступают и новые просьбы о помощи.

"Мы никого не бросим на произвол судьбы, поэтому будем работать над дальнейшей эвакуацией двумя путями: с партнерами, чтобы они подхватывали наших граждан или организовывать собственные борты", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что последний рейс, которым из Кабула было вывезено более ста человек, удалось осуществить буквально накануне того, как местный аэропорт был закрыт на неопределенное время.

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    А тем временем приятные новости-поздравления приходят из-за поребрика:
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  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Все равно очень мало. Больше. Больше нужно. В идеале каждый их вылет должен подобным заканчиваться.
  • Харьков Сумской
    Стараются, как могут.
    Ещё черноморское побережье Кавказа залили нефтью - пятно в две Бельгии.
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