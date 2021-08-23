Цена оккупации Крыма должна стать для России неприемлемой, - Резников

Цена оккупированного Крымского полуострова для РФ должна стать неприемлемой, и тогда будут условия для изменения курса российского руководства.

В этом убежден вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это усиление санкций против России за оккупацию и нарушение прав, соблюдение политики непризнания. Здесь очень важна роль именно международного сообщества, ведь деоккупация и реинтеграция Крыма - это вопрос общеевропейского интереса, европейской безопасности, и миссия Крымской платформы - быть именно таким инструментом международной консолидации, координации действий", - сказал Резников на панельной дискуссии в рамках саммита "Крымской платформы" в Киеве в понедельник.

Вице-премьер рассказал, что Украина предлагает реализовать в украинском законодательстве принципы ООН и применить ко всем временно оккупированным территориям принципы ответственности и амнистии, консолидации сделок.

Также, по его словам, правительство поддерживает идею принятия закона о защите политзаключенных.

"Чтобы в будущем гарантировать право на справедливость и правосудие, мы создаем специальное учреждение - Украинский национальный центр развития мира. Среди его заданий - накапливать доказательства нарушения прав человека, и этот центр официально заработает уже в этом году", - сказал Резников.

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Кроме того, он указал, что в связи с влиянием российской пропаганды в Херсонской области Украина начала новый проект, цель которого обеспечить в каждом доме в зоне риска, то есть вдоль административной границы с Крымом, доступ к широкополосному интернету и украинскому телевиденью.

"Министерство цифровой трансформации, наши партнеры, уже прокладывают магистральные линии, а дальше остается так называемая "последняя миля" кабеля в каждый дом, и это задание наше на следующий год", - отметил Резников.

Вице-премьер также рассказал, что в ближайшее время на уровне правительства планируется утвердить азбуку крымскотатарского языка на основе латинской графики и стратегию развития этого языка. "Представители коренного народа ожидали этого 30 лет", - подчеркнул он.

Также, по словам Резникова, Украина работает над упрощением процедуры получения первого украинского паспорта для детей с временно оккупированных территорий, которым исполняется 14 лет.