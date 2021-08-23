Вступил в силу закон, который приравнивает цифровые паспорта к обычным
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Гордон".
Документ был подписан президентом Владимиром Зеленским 15 апреля. Он приравнивает цифровые паспорта в приложении "Дія" к физическим.
Закон позволяет использовать цифровые документы для подтверждения личности на запрос полиции, а также при путешествиях по железной дороге или самолетом в пределах Украины, во время медицинского обслуживания, банковских операций, получения разнообразных услуг и приобретении товаров.
Напомним, 30 марта закон, приравнивающий цифровые паспорта к обычным, приняла Верховная Рада. Вице-премьер – министр цифровой информации Михаил Федоров заявлял, что Украина стала первым государством, где цифровые паспорта стали полноценным аналогом обычных документов.
Цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний в виде ID-карты) доступны в приложении "Дія" с апреля 2020 года.
При этом Федров заявлял, что в "Дії" не будут отображать бумажные паспорта – только ID-карты или биометрические загранпаспорта.