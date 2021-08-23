Венедиктова: За оккупацию Крыма заочно вынесено 40 приговоров

Украина в вопросе привлечения к ответственности виновных в оккупации Крыма надеется на международные суды.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала во время выступления на саммите Крымской платформы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За годы работы в условиях оккупации, без доступа к территории, направлено в суд более 300 обвинительных актов по преступлениям, связанным с вооружённой агрессией РФ: захватом государственной власти, свержением конституционного строя и суверенитета на территории полуострова Крым", - сказала генпрокурор.

Она подчеркнула, что среди лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности – судьи Конституционного суда РФ, руководство Министерства обороны и генерального штаба РФ, представители командного состава Черноморского флота РФ, советник президента Путина, который обеспечивал и организовывал сепаратистские референдумы на территории Крыма.

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По словам Венедиктовой, в рамках заочного суждения вынесено около 40 приговоров.

"Украина возлагает большие надежды на международные суды. Мы сейчас отстаиваем свои интересы в трех международных институтах: Международный уголовный суд (МУС), Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН", - напомнила генпрокурор.

Она уточнила, что в Международный Уголовный Суд направлено 12 информационных сообщений, последнее из которых касается военных преступлений против объектов культурного наследия на временно оккупированной территории полуострова Крым.

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