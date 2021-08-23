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22-летнему беларусу дали год колонии за добавленную в плей-лист "Вконтакте" песню

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22-летнему беларусу дали год колонии за добавленную в плей-лист "Вконтакте" песню
Житель Гомеля Сергей Балахонов добавил песню "Лукашенко, уходи" рэпера nokrolik в в свою музыкальную коллекцию в соцсети "Вконтакте". Теперь он проведет год в колонии общего режима.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

Аудиофайл с песней силовики обнаружили в результате мониторинга личной страницы Балахонова.

Гомельчанина признали виновным по ст. 368 - "Оскорбление президента Республики Беларусь".

Молодой человек признал свою вину и раскаялся. На суде он говорил, что сохранил этот трек не из политических соображений, а сугубо в результате стечения обстоятельств. Последнее слово Сергея на суде состояло всего из одной фразы: "Не лишайте меня свободы".

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Суд счел вину Сергея Балахонова доказанной и приговорил его к году колонии общего режима. Парень был взят под стражу в зале суда.

Сергей женат, его жена ждет ребенка.

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Топ комментарии

  • Eutectic
    Дичина 22-летнему беларусу дали год колонии за добавленную в плей-лист "Вконтакте" песню - Цензор.НЕТ 6371
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Предлагаю ОМОНу ещё цветочков подарить! Ну и судьям за приговор! 22-летнему беларусу дали год колонии за добавленную в плей-лист "Вконтакте" песню - Цензор.НЕТ 3216
  • Михаил Гуру
    Ну шо, победили диктатора? Майдан не вариант? Вот и получайте терпилы
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