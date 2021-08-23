22-летнему беларусу дали год колонии за добавленную в плей-лист "Вконтакте" песню
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Житель Гомеля Сергей Балахонов добавил песню "Лукашенко, уходи" рэпера nokrolik в в свою музыкальную коллекцию в соцсети "Вконтакте". Теперь он проведет год в колонии общего режима.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".
Аудиофайл с песней силовики обнаружили в результате мониторинга личной страницы Балахонова.
Гомельчанина признали виновным по ст. 368 - "Оскорбление президента Республики Беларусь".
Молодой человек признал свою вину и раскаялся. На суде он говорил, что сохранил этот трек не из политических соображений, а сугубо в результате стечения обстоятельств. Последнее слово Сергея на суде состояло всего из одной фразы: "Не лишайте меня свободы".
Суд счел вину Сергея Балахонова доказанной и приговорил его к году колонии общего режима. Парень был взят под стражу в зале суда.
Сергей женат, его жена ждет ребенка.