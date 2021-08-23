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США собираются завершить эвакуацию из Кабула до 31 августа, - Пентагон

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США собираются завершить эвакуацию из Кабула до 31 августа, - Пентагон
Минобороны США в своих действиях пока что исходит из того, что эвакуация через аэропорт Кабула завершится в ранее озвученный срок - 31 августа.

Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Цель - вывезти как можно больше людей как можно быстрее... приоритет - сделать это настолько хорошо, насколько мы можем, до конца этого месяца", - сказал он.

"И как говорил министр (обороны США. - Ред.), если ему потребуется еще разговор с главнокомандующим по поводу графика, он так и поступит. Но прямо сейчас мы просто не находимся на этом этапе", - пояснил Кирби.

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Также он заявил, что американская стороны осведомлена о заявлениях движения "Талибан" о недопустимости переноса срока завершения эвакуации из Кабула.

Ранее в понедельник представитель "Талибана" Сухаил Шахин заявил Sky News, что, если США и их союзники продлят пребывание своих войск в Афганистане больше, чем на следующую неделю, их могут ждать "последствия".

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Топ комментарии

  • Юрій Ан
    Позорное бегство, а не эвакуацию.
  • Vedana
    Та побачим-побачим.
    Ок, деменційний дід, який взагалі не тямить, де він і що з ним (з чим, звичайно, категорично не згодні українські відбиті бідонобіли: щось не прославляють своє божество за такий "шалений успіх"), страшно "компетентна" віце-президентка, яка невідомо чим займається, решта пустопорожніх папужок і тріпачів ... Але невже нікого не знайшлося серед військових (вже мовчу про розвідку і її дані), хто б порадив, як спланувати ? Американці ж так само залишали інші країни, це не щось нове і екстраординарне.

    Чи ця супер-пупер команда "животворящого козака" наплювала на фахівців і приймала лише політичне рішення ?
    Якщо буде форс-мажор, можливо, і зустріч двох порожніх місць (тільки різного віку) скасують.
    І це від цього імпотента і ко чекають активної підтримки і допомоги та подолання рашки ?
  • Олександр Рем
    Тобто більшість афганців за талібів, але воювати з талібаном повинні американці. ЗА ДЛЯ ЧОГО?!!!
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