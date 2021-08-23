В Украину не пустили российского губернатора Косачева

Вице-спикер российского Совета Федерации Константин Косачев собирался в Харьков по приглашению "ОПЗЖ". Он хотел поучаствовать в церемонии открытии новых плит на братской могиле погибших во Второй мировой войне, но не смог пересечь границу.

Об этом Косачев сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, МИД РФ 6 августа дипломатической нотой запросил у властей Украины разрешение на въезд в страну.

"Ответ пришел 17 августа, в нем - грубый отказ со ссылкой на бессрочный запрет в части, меня касающейся, на въезд в Украину (о чем я, кстати, не знал). Далее, гадливо кривляясь, украинский МИД предлагает снять упомянутый запрет на условиях "прекращения российской агрессии", "деоккупации Крыма, Севастополя и Юго-Востока", а также "компенсации причиненных убытков"", - написал Косачев.

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Он надеется, что сможет приехать на могилу брата своей бабушки, похороненного в Харьковской области, и что с ним будут "его прямые потомки, живущие в Удмуртии, и вся моя семья".

Запрет на въезд в отношении Косачева не имеет срока давности.