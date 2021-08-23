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Офис Крымской платформы открыли в Киеве. ФОТОрепортаж

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По словам президента Владимира Зеленского, место расположения офиса - центр столицы - демонстрирует серьезное отношение власти к этому вопросу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Зеленский подчеркнул, что в этом офисе будут работать ради деоккупации Крыма, помощи крымчанам, крымским татарам.

"Выглядит прекрасно. Я в восторге, поэтому эмоций больше, чем содержания в моих словах, но я считаю, что только с положительными эмоциями можно достичь результата с содержанием", - сказал президент.

Главе государства и иностранным гостям представили офис, а потом они вместе полили одну из елок, которые высадили у здания офиса.

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Как подчеркивал ранее Владимир Зеленский, впоследствии представительства Крымской платформы будут действовать не только в Украине, но и в ряде других стран.

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Офис Крымской платформы открыли в Киеве 06
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Офис Крымской платформы открыли в Киеве 10

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Топ комментарии

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    вот еще

    Юрий Бирюков:

    Я вчера был на генеральной репетиции парада. Ну, что-то там паршиво со сценарием, что-то там привычно со сценарием, но армия - это армия. И парад армии - это Парад Армии. Поэтому особо не рефлексировал.

    Ровно до того момента, как Iryna Gerashchenko сегодня рассказала о том, что приглашения на официальные мероприятия дали только ей и Артуру Герасимову. Пятому Президенту Украины на 30-ю годовщину Независимости пригласительный велено было не давать.

    ЛЯЯЯЯ, как это мелко, Хоботов!

    То есть, он не имеет никакого отношения к Независимости страны? То есть, он не имеет никакого отношения к армии? То есть, он не имеет никакого отношения к технике и авиации? Хоботов... ну, мелок же!

    Так вот, по поводу вчерашней репетиции и завтрашнего парада. Там вы увидите технику, которую покупали при Порошенко. И увидите армию в форме, которую придумывали и утверждали при Порошенко. Там вы услышите армейское приветствие "Слава Украине"... отставить, там вы НЕ услышите это - они отменили объезд войск командующим парад.

    Завтра вы увидите ПАРАД ПОРОШЕНКО, на который его не захотели пригласить.
  • Al Makarski
    Офіс Кримської платформи відкрили в Києві - Цензор.НЕТ 5069
  • Myko
    Клоун боїться Порошенка як чорт ладану.
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