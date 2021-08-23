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"Крымские" санкции должны действовать, пока Россия не вернет полуостров, - Кент

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"Крымские" санкции должны действовать, пока Россия не вернет полуостров, - Кент
Санкции против РФ из-за оккупации Крыма должны оставаться в силе, пока она не возобновит территориальную целостность Украины.

Об этом заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент заявил на панельной дискуссии в рамках саммита Крымской платформы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Через эту платформу и не только сегодня мы должны найти способы - большие и малые - для того, чтобы изолировать, маргинализировать и применять санкции к тем, кто будет легитимизировать и подтверждать российские желания. В частности, санкции против России из-за аннексии Крыма должны оставаться на России до момента, пока Россия не возобновит территориальную целостность Украины", - сказал Кент.

По его словам, строительство Керченского моста, а также экспроприация имущества Украины или украинских граждан должны быть наказаны.

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"Идет ли речь о странах, гражданах или компаниях, которые поддерживают Россию через путешествия в Крым, развитие бизнеса - они также должны быть под санкциями", - добавил Кент.

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Топ комментарии

  • Al Makarski
    "Крымские" санкции должны действовать, пока Россия не вернет полуостров, - Кент - Цензор.НЕТ 3270
  • Володимир Сливка
    Пускай США не лукавят,целосность Украины и не только они могут востановить в одну две недели не прибегая к силовым действиям и сохранив простой народ самой мокшандии от бессмысленных смертей.Достаточно арестовать все,без исключения,счета кацапов,их движимое и не движимое имущество и лишить виз из уходом из страны в течении 24-х часов.Хуйло и его банда будет просто уничтожена в течении 12-ти часов а оставшиеся будут направлены на договоренностях для отмены наложеных санкций.
  • дмитрий иванов 527db324
    "Крымские" санкции честно говоря слабоваты и требуют усиления , а также периодического пересмотра с внесением новых персонажей, которые занимают сколько нибудь руководящие должности. Всё-таки Раша не стоит на месте и постоянно ищет лазейки и выдумывает финты ушами для обхода Вежливых санкций и на всё это надо адекватно реагировать. Цену за аннексию Крыма надо увеличивать
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