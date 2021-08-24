Рывок в сторону евроатлантических симпатий был обеспечен изменением сознания Центра Украины - крупнейшего региона, - Головаха
Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал один из самых известных украинских социологов, заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.
"Рывок в сторону евроатлантических симпатий обеспечило прежде всего то, что изменилось сознание Центра Украины - крупнейшего региона (это 9 областей, которые определяют доминанту общественного мнения в Украине). До 2014-го там к НАТО большинство относилась отрицательно. Но сейчас больше стало сторонников НАТО даже на Востоке.
А что касается Евросоюза, то выбор уже сделан, мы движемся в том направлении. Ни в одном опросе в последние годы ориентация на Россию не превышала 25%. Главное, что курс уже выбран. До 2014 года мы не имели выбранного пути и соответственно никуда не продвигались. Сейчас есть шанс продвинуться в Евросоюз, хотя путь этот будет долог и труден", - отметил он.
По мнению Головахи, что окончательный поворот в общественном мнении в сторону ЕС произойдет тогда, когда критическая масса населения определится:
"Когда у нас три четверти населения будет считать себя европейцами и стремится в ЕС, то мы сделаем окончательный поворот. У нас сейчас, по разным опросам, от 50 до 60% выступают за движение в ЕС, но это еще не критическая масса".
Полное интервью с Евгением Головахой читайте здесь.