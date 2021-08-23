Зеленский предложил Дуде вместе бороться против "Северного потока-2"

Президенты Украины и Польши встретились на полях саммита Крымской платформы.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский обсудил с Анджеем Дудой широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, традиционно имеющего насыщенную повестку дня. Особое внимание было уделено координации позиций сторон по противодействию проекта "Северный поток-2", - сказано в сообщении.

"Проект "Северный поток-2" мы рассматриваем прежде всего как угрозу безопасности. Поэтому должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуска. Это - в интересах энергетической безопасности Европы в целом", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Зеркаль о трехсторонней встрече по "Северному потоку-2": Позиция Украины и США была очень близкой. Немецкому министру приходилось отбиваться

Также президенты Украины и Польши обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере и совместные проекты по диверсификации поставок энергоносителей.