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Зеленский наградил участников саммита Крымской платформы орденами

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Зеленский наградил участников саммита Крымской платформы орденами
Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды представителям иностранных государств, которые приняли участие в первом саммите Крымской платформы.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"После окончания первого саммита Крымской платформы президент Владимир Зеленский поблагодарил участников за поддержку Украины и вручил им высокие государственные награды", – сказано в сообщении.

В частности, орден князя Ярослава Мудрого I степени получили: президент Польши Анджей Дуда, президент Венгрии Янош Адер, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвийской Республики Егилс Левитс, президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Финляндии Саули Ниинистьо, президент Словении Борут Пахор, президент Молдовы Мая Санду и исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Орденом Ярослава Мудрого II степени был отмечен премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

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Премьер-министр Грузии Гарибашвили, президент Национального совета Парламента Швейцарской Конфедерации Андреас Эби, премьер-министр Румынии Флорин-Василе Кицу, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович награждены орденом "За заслуги" I степени.

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    сразу видно воспитание ватных маман и папан - каждый день раздает значки, медали и ордена кому попало и без счета..
    - все как при Брежневе в позднем совке..
    Обесценивает награды Украины - превращает их в металлолом..
  • Вася Шевченко f77d76ba
    зачем? за что? за то что приехали???
    обесцениваются награды...как значки раздаются...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ал-лё....там все хватило ? так! по два не брать...
    Зеленский наградил участников саммита Крымской платформы орденами - Цензор.НЕТ 865

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