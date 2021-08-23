Новости • Агрессия России против Украины

В результате российского обстрела на Донбассе погиб защитник Украины, - ОТГ "Восток"

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В результате российского обстрела на Донбассе погиб защитник Украины, - ОТГ "Восток"
Военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток", информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

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"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не соблюдает существующие договоренности", - добавили в ОТГ.

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Будьте ви прокляті, рашисти!
  • Amber
    А говнокомандуючий тим часом , форуми проводить від яких толку нуль , принаймні на найближчий час , а наші воїни гинуть
    Тому що , головне перестати стріляти !

    Вічна пам'ять нашому воїну та щирі співчуття рідним 😪😪😪
  • Чайка Київ
    Защитник Украины погиб на Донбассе, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 9640
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