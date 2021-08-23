В результате российского обстрела на Донбассе погиб защитник Украины, - ОТГ "Восток"
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Военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток", информирует Цензор.НЕТ.
"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.
Сейчас на месте работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.
"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не соблюдает существующие договоренности", - добавили в ОТГ.