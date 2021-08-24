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Избрание меры пресечения Януковичу отложили до 16 сентября

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Избрание меры пресечения Януковичу отложили до 16 сентября
Печерский районный суд Киева перенес на 16 сентября рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Виктору Януковичу в деле об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает общественная организация "Адвокатская совещательная группа", информирует Цензор.НЕТ.

На последнем заседании в дело вступила новая адвокат защищающего Януковича объединения "Авер Лекс" Андриана Фозекош. Защитнки в очередной ходатайствовали о вызове Януковича в порядке международно-правовой помощи, но суд не стал рассматривать это ходатайство, так как ранее уже отказывал им в удовлетворении аналогичных просьб.

Новый адвокат Андриана Фозекош просила суд предоставить ей несколько дней на ознакомление с делом, однако судья решил предоставить защитнику 3 часа на ознакомление с материалами ходатайства, после чего продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения по существу.

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После этого Фозекош заявила ходатайство о проведении проверки обстоятельств вынесения постановления об объявлении в международный розыск от 29 мая 2019 года в отношении Януковича и невнесения этого постановления в ЕРДР.

Суд частично удовлетворил ее ходатайство и обязал компетентных уполномоченных должностных лиц Офиса генпрокурора провести проверку информации о внесении сведений о пребывании Януковича в международном розыске в ЕРДР.

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Топ комментарии

  • Vadym Tsyrkalyuk
    пипец сложность, это вам не патриотов сажать...
  • АЛЕКС СОКОЛ
    7 лет прошло , а они всё ищут доказательства ...А те что творили беспредел живут припевая ..на расеи Здесь или народ Украины идиот , или с народа , власть, пытается сделать идиотов. Уже оскому набили все эти власть имущие...Сколько можно выбирать мразей Ведь все они думают только о себе..Народ Украины им нужен только на выборах. Неужели трудно это понять.....
  • Super Gut
    Чучело, ты в канаде так и не смогло нагуглить конституцию Украины?
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