Избрание меры пресечения Януковичу отложили до 16 сентября

Печерский районный суд Киева перенес на 16 сентября рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Виктору Януковичу в деле об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает общественная организация "Адвокатская совещательная группа", информирует Цензор.НЕТ.

На последнем заседании в дело вступила новая адвокат защищающего Януковича объединения "Авер Лекс" Андриана Фозекош. Защитнки в очередной ходатайствовали о вызове Януковича в порядке международно-правовой помощи, но суд не стал рассматривать это ходатайство, так как ранее уже отказывал им в удовлетворении аналогичных просьб.

Новый адвокат Андриана Фозекош просила суд предоставить ей несколько дней на ознакомление с делом, однако судья решил предоставить защитнику 3 часа на ознакомление с материалами ходатайства, после чего продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения по существу.

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После этого Фозекош заявила ходатайство о проведении проверки обстоятельств вынесения постановления об объявлении в международный розыск от 29 мая 2019 года в отношении Януковича и невнесения этого постановления в ЕРДР.

Суд частично удовлетворил ее ходатайство и обязал компетентных уполномоченных должностных лиц Офиса генпрокурора провести проверку информации о внесении сведений о пребывании Януковича в международном розыске в ЕРДР.

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