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В День Независимости ВР проведет два внеочередных заседания: в повестке дня законопроект о большом Государственном Гербе Украины

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В День Независимости ВР проведет два внеочередных заседания: в повестке дня законопроект о большом Государственном Гербе Украины
Во вторник, 24 августа 2021 года, в 30-ю годовщину Независимости Украины Верховная Рада проведет два внеочередных заседания. Одно из них - торжественное, на втором - рассмотрят один вопрос.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ВР.

Отмечается, что торжественное заседание Рады начнется в 13:00. Оно будет посвящено 30-й годовщине принятия Акта провозглашения Независимости Украины.

После этого на 14:20 запланировано начало внеочередной сессии, в повестке дня которой только один вопрос - нардепы рассмотрят законопроект о большом Государственном Гербе Украины.

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Главным элементом большого Герба будет знак Княжеского государства Владимира Великого (малый Герб) золотого цвета на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой. Над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и шатер в виде растительного орнамента.

Щит держат: с левой стороны - лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой - воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского). Под щитом - лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой - два колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины со стилизованным листьями.

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Топ комментарии

  • Стрелок
    таки пропихнет недонаполеон наклейку на пивную бутылку

    сколько же придется отменять после того как эти уроды уйдут из власти... мама... год в три смены ВР работать будет
  • саша паламарчук
    В День Независимости ВР проведет два внеочередных заседания: в повестке дня законопроект о большом Государственном Гербе Украины - Цензор.НЕТ 5457
  • Welt Schmerz
    На сцені збоку стоїть рояль "Стенвей". На ньому лежать шпроти. Посеред сцени стоїть кацапське крісло, позбавлене художнього смаку. Над ними герб висить національний. На гербі зображено ведмедя. В одній руці у ведмідя молоток, а в другій - балалайка. Це символізує працелюбність і незакомплексованість тварюки. На кріслі сидить Лєнка, жінка президента, і вишива комірець в косовороточці.
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