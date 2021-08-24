Новости

Зеленский: Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных государств

5 962162
Зеленский: Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных государств
Украинское государство состоялось и заняло достойное место среди демократических государств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом шестой президент Украины Владимир Зеленский написал в своем поздравлении с 30-летием независимости Украины в Twitter.

"30 лет восстановления независимости Украины. Сегодня все видят: Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных, демократических государств. Мы уверенно смотрим в будущее, ведь у нас - вековой опыт борьбы за свободу. С Днем Независимости, родная Украина! Мы тебя не подведем!" - написал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом. СКРИНШОТ

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Amber
    Слушал выступление Зели на форуме.
    Пустые глаза, неискренние слова...
    Все это на фоне его имущества в Крыму и москве , которое могут иметь только граждане РФ, его фирмы и фирмочки в РФ.
    И рядом сидит мерзопакостный Ермак (агент ФСБ)!
    Представители других стран тоже ему не верят. Это видно )
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    А можно, чтобы он не поздравлял ?
    Чувак, живущий в параллельном свете.
    Чтобы не врал уже, не обещал
    Счастливейшими сделать на планете!!!

    Пускай был «попередник» нехорош,
    Имел свои ошибки и просчеты.
    Но сколько лет потом не разгребешь
    Того, что натворили ИДИОТЫ ?!

    От неуча другого я не ждал.
    А те кто ждал, возможно, и прозрели.
    Я так хочу, чтоб он не поздравлял
    С гримасою тупого пустомели !!!

    Злой Гражданин.
  • Adrew Warko
    Через 30 лет украинцы выбрали главой государства клоуна.
    Украина состоялась... в качестве кого?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости