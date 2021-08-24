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Зеленский учредил новый праздник - День Украинской Государственности

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Зеленский учредил новый праздник - День Украинской Государственности
В Украине появился новый праздник – Дня Украинской Государственности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего выступления на параде в честь 30-летия независимости Украины.

"Мы начинаем отмечать День Украинской Государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева – столицы Киевской Руси – Украины, которую не зря называют местом, где все начинается", - сказал президент.

"Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности – в день крещения Киевской Руси - Украины", - сказал он, добавив, что "подписывает сегодня, 24 августа, соответствующий указ".

Президент также отметил, что "Украина начинает процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, боролись за Украину и похоронены не в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных государств

Топ комментарии

  • Ніхто Петрович
    Боже коли воно учьрєдіт свято "Я устал, я ухожу"
  • Ватник Дзедываевалов
    Жодного слова про війну на сході і хто є наш ворог зараз.
  • Ksenia VB
    Сьогодні день відновлення соборної України !

    Вітаю всіх небайдужих,, хто прагне власної держави!
    Зі святом, українці !
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