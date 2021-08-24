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Информация о захваченном в Кабуле украинском самолете не соответствует действительности, - МИД

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Информация о захваченном в Кабуле украинском самолете не соответствует действительности, - МИД
Министерство иностранных дел Украины опровергает информацию о якобы "захваченном" в Кабуле украинском самолете.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", - сообщил спикер МИД.

Спикер МИД подчеркнул, что все самолеты, которые привлекала Украина для эвакуации из Афганистана, "безопасно вернулись в Украину". Он напомнил, что состоялось три эвакуационных рейса, которыми вывезли 256 человек.

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"Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев. Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было обеспечить, чтобы необходимы люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой", - рассказал Николенко.

Он подчеркнул, что МИД остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации.

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Топ комментарии

  • vismavista
    Зеленый цырк на проводе. Цельный замминистра уверждает, что самолет в Иран угнали, а его министерство, говорит, шо Енин врет... И так у них все, вся госполитика на таком абсурде построена.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Єнін дегустував афганський порошок?
  • Welt Schmerz
    З мови зняли.
    До речі, канабіс там теж турборежимний...
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