Большинство украинцев выступают за парламентско-президентскую республику и против упразднения института президентства, - Головаха
Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал социолог, замглавы директора Института социологии НАНУ Евгений Головаха.
"Я не уверен, что Украине лучше иметь парламентскую республику. Да и подавляющее большинство украинцев выступают за парламентско-президентскую республику. По нашим опросам, чисто парламентскую форму правления поддерживают 15-17%. Все-таки украинцы хотят иметь лицо, на которое возлагают главную ответственность.
Возможно, это представление изменится, когда Украина придет к устойчивой демократии. Но в нынешних условиях люди опасаются, что парламентская республика будет совсем неуправляемой. А неуправляемость при нынешних обстоятельствах очень страшная. Украина очень часто попадает в ситуацию, когда нужно принимать очень быстрые, даже единоличные решения. В парламентских республиках для этого путь закрыт", отметил он.
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