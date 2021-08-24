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Большинство украинцев выступают за парламентско-президентскую республику и против упразднения института президентства, - Головаха

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Большинство украинцев выступают за парламентско-президентскую республику и против упразднения института президентства, - Головаха
Большинство украинцев не поддерживают идею сугубо парламентской формы правления.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал социолог, замглавы директора Института социологии НАНУ Евгений Головаха.

"Я не уверен, что Украине лучше иметь парламентскую республику. Да и подавляющее большинство украинцев выступают за парламентско-президентскую республику. По нашим опросам, чисто парламентскую форму правления поддерживают 15-17%. Все-таки украинцы хотят иметь лицо, на которое возлагают главную ответственность.

Возможно, это представление изменится, когда Украина придет к устойчивой демократии. Но в нынешних условиях люди опасаются, что парламентская республика будет совсем неуправляемой. А неуправляемость при нынешних обстоятельствах очень страшная. Украина очень часто попадает в ситуацию, когда нужно принимать очень быстрые, даже единоличные решения. В парламентских республиках для этого путь закрыт",  отметил он.

Полное интервью с Евгением Головахой читайте здесь.

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Топ комментарии

  • Zelya Vsyo
    Мы за президентскую республику, но без Янелохов и Хамов. Подобным персонажам избираться надо запретить законодательно. Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 5638
  • Ksenia VB
    В нас парламенту фактично вже немає.
    Бовдур не просто керує державою, а вертить як йому заманеться.
  • Ksenia VB
    Аби не лізли такі свині як ти.
    От що ти вмієш ? Що ти можеш ? Раб фуйловий...
    Люди на багато що можуть піти, аби позбутись вас - росіских козлів.
    До речі. Вітаю тебе з нашим святом !
    Смерть ворогам ! Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 3656
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