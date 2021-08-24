МИД РФ: Мы готовы обойтись без транзита газа по Украине

Российская Федерация готова обойтись без транзита газа в европейские страны через территорию Украины. Но пока об этом речи не идет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

В частности, директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва готова обойтись, если "Киев не захочет транзита российского газа".

"Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу. - Ред.), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину", - подчеркнул дипломат.

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