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МИД РФ: Мы готовы обойтись без транзита газа по Украине

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МИД РФ: Мы готовы обойтись без транзита газа по Украине
Российская Федерация готова обойтись без транзита газа в европейские страны через территорию Украины. Но пока об этом речи не идет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

В частности, директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва готова обойтись, если "Киев не захочет транзита российского газа".

"Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу. - Ред.), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину", - подчеркнул дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Странам придется конкурировать за право транзита российского газа, - Лавров

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  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Не успели ещё достроить а уже нарушают обязательства! Договор с кацапами не стоить той бумаги на которой подписан! Бандитский лаптестан должен быть разрушен!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а скажите это первой фрау Меркель...она должна обрадоваться...
    (воно і зразу було видно - як казали моя бабунічка ))))
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    бабушке осенью в ГазПрём идти работать!
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