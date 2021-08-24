Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Зеленский: Можно временно оккупировать территории, но не любовь людей к Украине. Нельзя паспортизовать украинские сердца

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Зеленский: Можно временно оккупировать территории, но не любовь людей к Украине. Нельзя паспортизовать украинские сердца
Президент Владимир Зеленский в День независимости Украины вспомнил о жителях оккупированных территориях. По его словам, российские оккупанты могут раздавать паспорта РФ, но не смогут "паспортизовать украинские сердца".

Об этом он заявил в своем выступлении на торжественном мероприятии перед началом парада войск, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что украинцы вместе должны строить сильную страну, которая первой в мире внедряет цифровой паспорт, выполняет свои обещания, дает людям реальное право собственности на землю.

"Сильная страна не ждет, что кто-то решит ее проблемы. Она проводит "Крымскую платформу", где собирает 46 иностранных делегаций. Мы боремся за своих людей, потому что можно временно оккупировать территории, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине, нельзя паспортизовать их украинские сердца. Люди на Донбассе и в Крыму вернутся к нам, потому что мы - семья", - добавил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Сказало владелец студии Квартал-95, которая накануне Дня Независимости Украины:
    - выпустила в РФ мультфильм,
    - снятый российским режиссером,
    - продюсированный Шефиром,
    - финансируемый оффшором.

    Патриот с горячим сердцем итить-колотить...
  • Welt Schmerz
    Що він верзе? Любов до України у тих, хто бере пачпорти РФ та ОРДЛО?
    Знаємо їх - у них "любов" називається "мы до хохлов за пенсией, хунта дай денег!"
  • jklpqrs
    Kretino absoluta.
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