Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены, - воины ООС поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости. ВИДЕО
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Военнослужащие, принимающие участие в Операции Объединенных сил, поздравили Украину и украинцев с 30-й годовщиной Независимости.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответсвующее видео опублковал пресс-центр штаба ООС.
"Наша цель - единая и мирная Украина. С Днем Независимости, моя страна", - говорит один из воинов.
"Я искренне люблю свою страну", - подчеркивает военнослужащая.
"Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены. Слава Украине", - обратился к своему государству украинский воин.