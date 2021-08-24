Зеленский просит поддержать Кравчука, которого по состоянию здоровья нет в Раде: Он должен был представлять проект Большого Герба, это его мечта

Президент Владимир Зеленский, выступая в парламенте, поздравил с Днем Независимости Украины и 30-й годовщиной ее провозглашения.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил депутатов первого созыва, которые присутствуют в зале, за их вклад в Независимость Украины. Присутствующие встретили эти слова стоя и аплодируя.

Зеленский напомнил, что сегодня на внеочередной сессии депутаты будут рассматривать законопроект о Большом Государственном Гербе Украины.

Президент отметил, что его должен был представлять первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Я хочу, чтобы мы его сейчас поддержали (Кравчук не присутствует на заседании по состоянию здоровья. - Ред.)… это его идея, его мечта", - подчеркнул Зеленский под аплодисменты присутствующих.

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