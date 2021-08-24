Марш защитников Украины - 2021. ВИДЕО
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В этом году, как и в двух предыдущих, в День Независимости 24 августа в центре Киева проходит Марш защитников Украины.
Приглашаем присоединиться к Маршу защитников Украины вместе с Цензор.НЕТ.
Это негосударственное мероприятие, которое объединяет ветеранов, волонтеров, родственников военных и вообще всех, кто поддерживает украинских защитников.
Марш 24 августа 2021 стартует после завершения государственных торжественных мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. В 14:00 колонна двинется от парка им. Тараса Шевченко через бульвар Шевченко и Бессарабскую площадь и дальше пройдет по Крещатику до Майдана Незалежности.
ВИДЕО: Олег Богачук