Новости • Агрессия России против Украины

Марш защитников Украины - 2021. ВИДЕО

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В этом году, как и в двух предыдущих, в День Независимости 24 августа в центре Киева проходит Марш защитников Украины.

Приглашаем присоединиться к Маршу защитников Украины вместе с Цензор.НЕТ.

Это негосударственное мероприятие, которое объединяет ветеранов, волонтеров, родственников военных и вообще всех, кто поддерживает украинских защитников.

Марш 24 августа 2021 стартует после завершения государственных торжественных мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. В 14:00 колонна двинется от парка им. Тараса Шевченко через бульвар Шевченко и Бессарабскую площадь и дальше пройдет по Крещатику до Майдана Незалежности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве проходит IV Международный форум "Украина 30. Защитники". ВИДЕО

ВИДЕО: Олег Богачук

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Марш нової армії України https://www.youtube.com/watch?v=8Dlt0ImZ0TA
  • Andy Jumeirach
    Як добре те, що смерті не боюсь я
    і не питаю, чи тяжкий мій хрест.
    Що вам, богове, низько не клонюся
    в передчутті недовідомих верств.
    Що жив-любив і не набрався скверни,
    ненависті, прокльону, каяття.
    Народе мій, до тебе я ще верну,
    і в смерті обернуся до життя
    своїм стражденним і незлим обличчям,
    як син, тобі доземно поклонюсь
    і чесно гляну в чесні твої вічі,
    і чесними сльозами обіллюсь.
    Так хочеться пожити хоч годинку,
    коли моя розів'ється біда.
    Хай прийдуть в гості Леся Українка,
    Франко, Шевченко і Сковорода.
    Та вже! Мовчи! Заблуканий у пущі,
    уже не ремствуй, позирай у глиб,
    у суще, що розпукнеться в грядуще
    і ружею заквітне коло шиб.

    В. СТУС
  • Welt Schmerz
    Nokturnal Mortum - Україна [Fan Video]

    (пісня з альбому харків'ян "Голос Сталі" 2009 року; дещо пізніше Олег Скрипка зробив власну лайт-версію... але оригінал жорсткіший і більш надихаючий...)
    Олег Скрипка - Україна [Official Video]

    Україна... Золото Сонця торкнеться на мить
    Україна... Чистого неба блакить

    Я беру в долоні землю, що є чиста, як душа
    Я кохаю тебе, ненько, рідна матінко моя
    Відчуваю твої сльози, срібні сльози, як роса
    Я благаю тебе, ненько, не згуби своє життя

    (c) Knjaz Varggoth (Nokturnal Mortum)
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